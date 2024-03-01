Κακοκαιρίας στην Αθήνα: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Παραλιακή

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται σε αρκετούς δρόμους της Αττικής εξαιτίας τη έντονης βροχόπτωσης νωρίτερα.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Άνοιξε και πάλι μετά την διακοπή της κυκλοφορίας που είχε πραγματοποιηθεί, η Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Καλαμακίου λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Η ουρά ξεκινάει από τη Βούλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.