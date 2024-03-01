Κακοκαιρίας στην Αθήνα: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Παραλιακή

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται σε αρκετούς δρόμους της Αττικής εξαιτίας τη έντονης βροχόπτωσης νωρίτερα.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Άνοιξε και πάλι μετά την διακοπή της κυκλοφορίας που είχε πραγματοποιηθεί, η Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Καλαμακίου λόγω συσσώρευσης υδάτων.
Η ουρά ξεκινάει από τη Βούλα.
Πηγή: skai.gr
- Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη των τριών συλληφθέντων για τα επεισόδια στην πορεία για τα Τέμπη - Στο νοσοκομείο ο ένας
- Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη - Δεν θα διασωληνωθεί η κοπέλα
- Δώρα ζωής χάρισε με τον θάνατό του 58χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.