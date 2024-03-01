Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη στο Αυτόφωρο των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στα επεισόδια της Θεσσαλονίκης, κατά την πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε την υπόθεση λόγω νοσηλείας ενός εκ των κατηγορουμένων. Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει ο συνήγορός του που ανέφερε ότι ο εντολέας του δεν αισθανόταν καλά από χθες - όταν αφέθηκε ελεύθερος μετά την πρώτη αναβολή και κατόπιν απόφασης των δικαστών - οπότε απευθύνθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου εισήχθη για περαιτέρω εξετάσεις. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ο 19χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα από αστυνομικό κατά την προσαγωγή του. Επιφυλάχθηκε δε, να υποβάλλει σχετική έγκληση.

