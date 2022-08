Τα... γύρισε για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ίλον Μασκ: «Ήταν αστείο - Δεν αγοράζω καμία ομάδα»

Για λίγες ώρες μόνο κράτησε η όποια αγωνία των φίλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφορικά με το ενδιαφέρον του Elon Musk για την αγορά του συλλόγου.

Βλέπετε, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έσπευσε να εξηγήσει κάτω από τη δημοσίευσή του στο Twitter πως επρόκειτο περί αστείου, απαντώντας σε χρήστη που τον ρώτησε αν μιλά σοβαρά πως «όχι, είναι ένα παλιό αστείο στο Twitter, δεν αγοράζω καμία ομάδα».

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.