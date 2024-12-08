ΣΥΡΙΖΑ: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Νίκου Σαργκάνη

«Ο θρυλικός Νίκος Σαργκάνης πέταξε στους ουρανούς. Αθλητής σύμβολο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την Εθνική μας ομάδα, το «φάντομ» υπερασπίστηκε τα γκολπόστ μιας ολόκληρης γενιάς φιλάθλων. Προοδευτικός άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό» αναφέρει σε μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Νίκος Σαργκάνης, που 'κατέβαζε ρολά' στα τέρματα του Αθηναϊκού, της Καστοριάς, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Αθηναϊκού και φυσικά της Εθνικής Ελλάδος, ήταν το είδωλο κάθε πιτσιρικά που τη δεκαετία του ’80 έπαιζε ποδόσφαιρο στις αλάνες και τα γήπεδα σε οποιαδήποτε γωνιά της χώρας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του, θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη».

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Νίκου Σαργκάνη απέστειλε και η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» της Περιφέρειας Αττικής

«Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Αττικής για την απώλεια του Νίκου Σαργκάνη, περιφερειακού συμβούλου και παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

