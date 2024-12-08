Νίκος Σαργκάνης: Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης του

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Σαργκάνης.

Η κόρη του, Μιρέλλα, με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook τον αποχαιρετά:

«Μπαμπά μου! Ήρωα μου! Ούτε στιγμή δεν παραιτήθηκες, ούτε λεπτό δεν επιβεβαίωσες τις προγνώσεις. Τους πάτησες όλους κάτω, τους ξεγέλασες όλους και πόσες φορές!! Μα τι μπάλα έπαιξες θηρίο μου, τον καλύτερο σου αγώνα έδωσες τις τελευταίες μέρες. Αναμφισβήτητα ήταν το ματς της ζωής σου. «Συμβαίνει όμως..» όπως έλεγες κι εσύ «..ένα γκολ μπορεί να φέρει τούμπα τον αγώνα». Ήσουν γίγαντας μέχρι το 92’…αλλά κι οι γίγαντες πρέπει κάποια στιγμή να ξεκουράζονται. Πέτα ψηλά τώρα Φάντομ μου, ελεύθερος όπως μόνο εσύ ήξερες να κάνεις».

Πηγή: skai.gr

