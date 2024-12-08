Νωρίς το πρωί της Κυριακής, Σύροι, υποστηρικτές των ανταρτών, μπήκαν μέσα στην πρεσβεία της Συρίας στο Ψυχικό και κρέμασαν τη σημαία της επανάστασης στο μπαλκόνι του κτιρίου.

Αρχικά μέσα στο κτίριο βρέθηκαν 3 με 4 άτομα. Κάποια στιγμή δύο αποχώρησαν οικειοθελώς.

Τα άτομα κατέβασαν τη φωτογραφία του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν άμεσα έξω από το κτίριο και στη συνέχεια έκαναν επέμβαση συλλαμβάνοντας όσα άτομα είχαν μείνει μέσα.

