Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα σχετικά με την πηγή της οσμής που αναστάτωσε πριν από δυο μέρες μεγάλο μέρος της Αττικής. Ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης επανερχόμενος σήμερα στο θέμα προσπάθησε να ξεδιαλύνει το τοπίο.

«Βλέπουμε όλοι τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Δηλαδή βλέπουμε μετά από σχεδόν 48 ώρες ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η οσμή και από πού προήλθε. Αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω τρέχουν διάφορα αριθμητικά μοντέλα που σημαίνει αριθμητικές προσομοιώσεις, σε κομπιούτερ, που να μπορέσει να δει κανείς από πού ερχόταν ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, ανάλογα με τις κλίσεις στο 112, από πού μπορεί να είχε να προέλθει. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που είδαμε, είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις», ανέφερε αρχικά στον ΣΚΑΪ.

«Δηλαδή δεν μετρήθηκε αμέσως, δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά να πάει κανείς να μετρήσει στη θάλασσα τι γίνεται, δηλαδή υπάρχει κάτι μέσα στο νερό, υπάρχει κάτι κοντά στην Ψυτττάλεια, υπάρχει κάτι κοντά στο Πέραμα; Το βασικό πράγμα που δεν ακούσαμε είναι αν κάνουμε μετρήσεις, πού κάνουμε τις μετρήσεις, πότε θα ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή από πού προήλθε αυτή η δυσοσμία και αυτά τα αέρια», είπε.

«Κάπου κοντά στην Ψυττάλεια ή στο Πέραμα ο βασικός ύποπτος»

«Η δική μου υπόθεση είναι ότι ο βασικός ύποπτος μέχρι να μπορέσουμε να δούμε τι έχει γίνει, πρέπει να είναι κάπου κοντά στην Ψυττάλεια ή στο Πέραμα. Όταν έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Ευρώπης, οι οποίες παράγουν υδρόθειο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μία εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων παράγει υδρόθειο, μάλιστα σε όλα τα εργοστάσια υπάρχει, υπάρχουν διάφορα συστήματα τα οποία περιορίζουν τη δυσοσμία» πρόσθεσε.

«Στην Ψυττάλεια δεν είναι θέμα διαρροής, είναι θέμα μιας δυσλειτουργίας προσωρινής δυσλειτουργίας κάποιου συστήματος που ήλεγχε τα αέρια και που μπορεί να δημιούργησε το αέριο. Το άλλο πράγμα που μπορεί να είναι, και αυτό δεν το έχει ακόμα αποκλειστεί αλλά πρέπει να δούμε από ποιες πλευρές πώς φύσηξε ο αέρας, είναι να υπάρχει μία αναμόχλευση στο Σαρωνικό. Τι σημαίνει αυτό; Νερά κοντά στο πυθμένα του Σαρωνικού ανεβαίνουν στην επιφάνεια, γίνεται δηλαδή μία αναμόχλευση και αυτό φέρνει ιζήματα και διάφορα» είπε.

Οι μετρήσεις που δεν έγιναν

«Δεν είχαμε τα σωστά αντανακλαστικά. Τι είναι τα σωστά αντανακλαστικά; Δηλαδή να πάρουμε μετρήσεις άμεσα, δηλαδή όταν υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχουν διάφοροι σταθμοί, το αστεροσκοπείο πρέπει να έχει πάνω από 50 σταθμούς, δεν ξέρω το νούμερο μαζί με την ΕΜΥ, μετεωρολογικούς σταθμούς στην Αττική. Αυτοί μετράνε, μετράνε αέρια τα οποία έχουν να κάνουν με τα αέρια του Θερμοκηπίου, μετράνε μεθάνιο, μετράνε διοξείδιο του άνθρακα, μετράνε θερμοκρασίες, υγρασίες, δεν είχαν προβλέψει να έχουν τουλάχιστον σε μερικούς σταθμούς τη δυνατότητα να πάρεις ένα δείγμα», σημείωσε.

Επιχειρώντας να απαντήσει σε σχέση με την επικινδυνότητα της οσμής ο κ Συνολάκης είπε ότι ήταν λογική η ανησυχία του κόσμου αλλά ότι ο ίδιος δεν είναι σε θέση, με βάση τα στοιχεία -που δεν υπάρχουν-, να τοποθετηθεί. «Το θέμα είναι ότι κάτι το οποίο η διάχυση ήταν τόσο γρήγορη, δηλαδή όλες οι περιγραφές ανθρώπων που υπάρχουν, μάλλον προδίδουν ότι αυτό το πράγμα ήταν υδρόθειο. Το καθησυχαστικό κομμάτι είναι ότι παρόλο που δεν είχαμε πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, αυτό διαχύθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά, σας θυμίζω, το απόγευμα, είχαμε βροχή και ένας λόγος που δεν μπορούμε να δούμε τις δορυφορικές φωτογραφίες, δηλαδή να δει κανείς τι γινόταν πριν, αν ήταν το φαινόμενο αυτό που σας είπα, της αναμόχλευσης».

«Είναι περίεργο που δεν μαθαίνουμε γιατί θα ξαναγίνει προφανώς αλλά πάλι δεν θα μάθουμε. Πρέπει να υπάρξουν τα αντανακλαστικά, πρέπει να υπάρχει, το κράτος, οποιοδήποτε είναι αυτό το κράτος, το υπουργείο πρέπει να επιμείνει να γίνονται μετρήσεις, όταν αυτό το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, τη στιγμή που υπάρχει πρώτη αναφορά, να γίνουν οι μετρήσεις αερίων ώστε εκείνη τη στιγμή να μπορέσουμε να δούμε τι αέριο είναι και τι συγκεντρώσεις έχει, για να απαντήσουμε την ερώτησή σας, ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν, κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν επικίνδυνο, αλλά άμα δεν ξέρουμε σε τι συγκεντρώσεις είναι, πώς μπορούμε να το ξέρουμε; Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δειγματοληψία, αυτό λοιπόν ελπίζω το αντανακλαστικό να υπάρξει την επόμενη φορά ώστε να μην έχουμε αυτή την κουβέντα», είπε τέλος.

Πηγή: skai.gr

