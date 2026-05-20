Πλήθος σεναρίων και θεωριών ξεπήδησαν μετά τη μυρωδιά που αναστάτωσε χθες το μεσημέρι μεγάλο μέρος της Αττικής.

Η έντονη οσμή αερίου που σήμανε συναγερμό, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο.

Λόγω της έντονης ανησυχίας, υπήρξαν δήμοι που στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τους πολίτες έλαβαν κάποια προληπτικά μέτρα, προχωρώντας σε εκκενώσεις γραφείων, επιχειρήσεις αλλά και σχολικά συγκροτήματα, κυρίως στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και της Καλλιθέας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.

O καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ για την πιθανή πηγή από την οποία προήλθε η έντονη οσμή.

Αρχικά εκτίμησε ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, σημειώνοντας στη συνέχεια: «Tο πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία κατά τη γνώμη μου υπάρχει η πηγή, είναι στο τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα-Πέραμα. Είναι δυο πιθανές πηγές. Με σειρά προτεραιότητας, η μια είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας-Περάματος, το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος, γιατί στη διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολειμμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτές τις απτάνες, που κατά τη γνώμη μου ήταν αυτά τα χημικά που μύρισαν.

Το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι, ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του».

«Και οι δυο αυτές διαδικασίες μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, αυτήν την έντονη οσμή» ανέφερε ο καθηγητής.

Είπε μάλιστα ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. «Πέρυσι τον Μάιο είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά παρόμοιο. Αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα προς τα πίσω και να βρούμε τις αντίστοιχες πηγές και είναι στην ίδια περιοχή, άρα είδαμε ότι υπάρχει μια εποχικότητα που συνάδει».

Σχετικά με την επικινδυνότητα της μυρωδιάς ο καθηγητής ανέφερε: «Στην ουσία είναι ουσίες ιχνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές και να μπορούμε να το ανιχνεύουμε γρήγορα, δεν έχουν έντονη τοξικότητα πέραν από το κομμάτι της νευροτοξικότητας».«Πιστεύω πώς όχι δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μύριζε», πρόσθεσε τέλος.

Πηγή: skai.gr

