Γεωργιάδης: Απομακρύνεται από το ΕΣΥ αναισθησιολόγος που ζήτησε φακελάκι

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ», τόνισε ο υπουργός Υγείας

Φακελάκι σε γιατρό

Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητάει φακελάκι

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδ. Γεωργιάδης αναφέρει:

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης φακελάκι ΕΣΥ αναισθησιολόγος υπουργός Υγείας
