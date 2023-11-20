Συγκλονιστικά στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, παρουσίασε τη Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Είναι υποχρέωση όλων μας αλλά και ευθύνη και χρέος, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας», τόνισε ο Ε΄ αντιπρόεδρος του Σώματος της Ολομέλειας, κατά την επετειακή αναφορά που έκανε στη Βουλή, με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση».

Όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει πλέον περισσότερο στην ανατροπή του αυξανόμενου κύματος σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου».

Τα στοιχεία που ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Μόνο το 2021 έγιναν καταγγελίες από εταιρείες του Διαδικτύου για 85 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο με αυτό το περιεχόμενο ενώ τα θύματα σπανίως αποκαλύπτουν το περιστατικό και η κακοποίηση συχνά διαπράττεται από πρόσωπο στον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού και πολλές φορές από το ίδιο το σπίτι του.

με αυτό το περιεχόμενο ενώ τα θύματα σπανίως αποκαλύπτουν το περιστατικό και η κακοποίηση συχνά διαπράττεται από πρόσωπο στον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού και πολλές φορές από το ίδιο το σπίτι του. Δυστυχώς το ισχύον σύστημα προαιρετικής καταγγελίας δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Προς το παρόν, το 95% του συνόλου των καταγγελιών προέρχεται μόνο από έναν πάροχο υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Ένα στα τρία δεν μιλά ποτέ σε κανέναν για την κακοποίηση. Το 70% ως το 85% εξ αυτών γνωρίζουν αυτούς που τους κακοποιούν.

Και στην Ελλάδα τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Είναι σχεδόν καθημερινές οι καταγγελίες και σχηματίζεται μία δικογραφία σχεδόν κάθε δύο μέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΑΣ, μόνο στην Αττική, οι καταγγελίες για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκου, το 2023, έχουν αυξηθεί κατά 33%.

«Η αύξηση συνιστά σοβαρότατο κοινωνικό φαινόμενο και προκύπτουν τεράστια ερωτήματα για το ρόλο της Πολιτείας. Ως Πολιτεία πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτικό όλες οι εταιρείες τεχνολογίας να εντοπίζουν και να καταγγέλλουν στις Αρχές τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος και κατέληξε:

«Είμαστε όλοι και όλες υπεύθυνοι να κρατήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή από τους σεξουαλικούς θηρευτές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

