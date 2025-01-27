Του Μάκη Συνοδινού

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο «δράκος» του Περιστερίου, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών της περιοχής.

Ο 34χρονος Αιγύπτιος δράστης που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες στο δρόμο, συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όπως είχε γράψει το skai.gr, στο πλαίσιο του σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του, άνδρες και γυναίκες της ασφάλειας κυκλοφορούσαν με πολιτικά τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία του Περιστερίου προκειμένου να τον πιάσουν επ' αυτοφώρω.

Όταν ο ύποπτος ακολούθησε μια από τις γυναίκες αστυνομικούς, του πέρασαν χειροπέδες.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση ξετυλίχτηκε μετά από καταγγελία 22χρονης πως ένας άνδρας της κυνήγησε με κατεβασμένο παντελόνι, ενώ ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες από κοπέλες της περιοχής.

Τι ανέφερε στο skai.gr αυτόπτης μάρτυρας που κυνήγησε τον δράστη

Στο skai.gr μίλησε πριν λίγες ημέρες και αυτόπτης μάρτυρας σε επίθεση που δέχτηκε κοπέλα, ο οποίος ήρθε τετ α τετ με τον επιδειξία.

Τον κυνήγησε αλλά δεν κατάφερε να τον πιάσει αναφέρει, ενώ έδωσε και την πλήρη περιγραφή του: μελαχρινός στρογγυλοπρόσωπος γύρω στα 1,75-1,80 αδύνατος και καλοντυμένος.

«Από αρχές Σεπτέμβρη μέχρι μέσα Οκτώβρη προσωπικά γνωρίζω τέσσερεις φορές ότι έχει συνέβη στη γειτονιά μου. Τον πιάσανε αλλά επειδή δεν έγινε μήνυση τον αφήσανε. Είναι σίγουρα τουλάχιστον δύο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

