Ένα ακόμη σκληρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε χωριό των Φαρσάλων προχθές Σάββατο

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα όταν ομάδα ανηλίκων, μαθητών λυκείου, επιτέθηκαν και χτύπησαν άσχημα έναν 15χρονο για λόγους που ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Το θύμα μεταφέρθηκε με τραύματα στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, ενώ η οικογένειά του κατέθεσε μήνυση.

Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν οι δράστες αλλά και οι γονείς τους για την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

