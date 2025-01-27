Γλυφάδα: Επίθεση με γκαζάκια σε κέντρο μελέτης

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ισόγειο κτηρίου επί της οδού Ανθέων στη Γλυφάδα όπου στεγάζεται κέντρο μελέτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 00:40 όταν άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο του κέντρου μελέτης. Από την έκρηξη έσπασε η τζαμαρία του κέντρου μελέτης .

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα τους στο σημείο περισυνέλλεξαν ένα γκαζάκι, υπολείμματα πλαστικού ,που περιείχε εύφλεκτο υγρό, και προσανάμματα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

