Γλυφάδα: Επίθεση με γκαζάκια σε κέντρο μελέτης

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ισόγειο κτηρίου επί της οδού Ανθέων στη Γλυφάδα όπου στεγάζεται κέντρο μελέτης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 00:40 όταν άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο του κέντρου μελέτης. Από την έκρηξη έσπασε η τζαμαρία του κέντρου μελέτης .
Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα τους στο σημείο περισυνέλλεξαν ένα γκαζάκι, υπολείμματα πλαστικού ,που περιείχε εύφλεκτο υγρό, και προσανάμματα.
Φωτ. αρχείου
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
