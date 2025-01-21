Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Φόβος και τρόμος επικρατεί στις γειτονιές του Περιστερίου όσο ο επιδειξίας που κυνηγά γυναίκες με κατεβασμένο παντελόνι παραμένει ασύλληπτος. Μετά την καταγγελία της 22χρονης φοιτήτριας που περίγραψε τον εφιάλτη που έζησε από τον «δράκο» του Περιστερίου αλλά και τα βίντεο ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα στόματα ανοίγουν και οι καταγγελίες για τον θρασύ επιδειξία πέφτουν «βροχή».

Στο skai.gr μίλησε αυτόπτης μάρτυρας σε επίθεση που δέχτηκε κοπέλα, ο οποίος ήρθε τετ α τετ με τον επιδειξία.

Τον κυνήγησε αλλά δεν κατάφερε να τον πιάσει αναφέρει, ενώ δίνει και την πλήρη περιγραφή του δράστη: μελαχρινός στρογγυλοπρόσωπος γύρω στα 1,75-1,80 αδύνατος και καλοντυμένος.

Μάλιστα ο μάρτυρας επιβεβαιώνει το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές να μην είναι ένας αλλά δύο οι επιδειξίες που κινούνται στη περιοχή του Περιστερίου.

Ο ένας πιστεύει ότι γνωστός των Αρχών καθώς όπως υποστηρίζει, έχει συλληφθεί αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν υπήρξε μήνυση εις βάρος του.

«Από αρχές Σεπτέμβρη μέχρι μέσα Οκτώβρη προσωπικά γνωρίζω τέσσερεις φορές ότι έχει συνέβη στη γειτονιά μου. Τον πιάσανε αλλά επειδή δεν έγινε μήνυση τον αφήσανε. Είναι σίγουρα τουλάχιστον δύο, ένας που την τελευταία βδομάδα έγινε στον Εσταυρωμένο» λέει χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Αξιωματικός που χειρίζεται την υπόθεση μιλώντας στο skai.gr αποκαλύπτει πως έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο της ασφάλειας για τον εντοπισμό και σύλληψη του ή των δραστών που έχουν σπείρει τον φόβο στη περιοχή.

Άντρες και γυναίκες της ασφάλειας με πολιτικά, κυκλοφορούν τις τελευταίες ημερες σε κομβικά σημεία του Περιστερίου προκειμένου να τον πιάσουν επ αυτοφόρω.

Τονίζει μάλιστα πως μέχρι και σήμερα επισήμως υπάρχουν δυο καταγγελίες γυναικών που ήρθαν αντιμέτωπες με τον επιδειξία.



