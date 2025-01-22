Περιστέρι: 4 νέες καταγγελίες για επίθεση του «δράκου» το τελευταίο 24ωρο 

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τον δράκο του Περιστερίου που με κατεβασμένο παντελόνι κυνηγά νεαρές κοπέλες.Το τελευταίο 24ωρο, 4 άκομη γυναίκες κατήγγειλαν στις Αρχές πως έχουν πέσει θύματα του «δράκου» φτάνοντας τον αριθμό των επίσημων καταγγελιών στις 6.

Ωστόσο έντονη ανησυχία στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση προκαλούν δύο καταγγελίες που έγιναν από την Πετρούπολη.

Συγκεκριμένα, μια 18χρονη κοπέλα κατήγγειλε μέσω των social media πως το βράδυ της Δευτέρας, ενώ γυρνούσε σπίτι της, ένας άνδρας την ακολούθησε με κατεβασμένο παντελόνι, προχωρώντας σε απρεπείς πράξεις.

«Με ακολούθησε ένας άνδρας με το παντελόνι κατεβασμένο και αυνανιζόταν. Ψηλός, μαυροφορεμένος, με μούσι και γύρω στα 35. Έτρεξα στην Περικλέους. Πήγα στην αστυνομία, το πρωί θα πάω να κάνω μήνυση να τον βρούμε. Προσοχή πολύ σε όλους, και κυρίως στα κορίτσια!».



Λίγες ώρες αργότερα γονιός προέβη σε νέα καταγγελία. Όπως έγραψε σε post στο facebook, το μεσημέρι κατά την επιστροφή από το σχολείο, είδε έναν νεαρό ο οποίος κατέβαζε το παντελόνι κάθε φορά που πέρναγε κάποιος. Σημειώνει μάλιστα πως η περιγραφή που έδωσε η νεαρή κοπέλα για τον άγνωστο δράστη δεν έχει σχέση με αυτόν που είδε ο γονιός.

Αυτόπτης μάρτυρας σε επίθεση που δέχτηκε κοπέλα, ο οποίος ήρθε τετ α τετ με τον επιδειξία περιέγραψε στο skai.gr τον δράστη: μελαχρινός στρογγυλοπρόσωπος γύρω στα 1,75-1,80 αδύνατος και καλοντυμένος.

Μάλιστα ο μάρτυρας επιβεβαιώνει το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές να μην είναι ένας, αλλά δύο οι επιδειξίες που κινούνται στη περιοχή του Περιστερίου.

Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Όπως αποκάλυψε εχτές το skai.gr, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο της ασφάλειας για τον εντοπισμό και σύλληψη του ή των δραστών που έχουν σπείρει τον φόβο στη περιοχή.

Άντρες και γυναίκες της ασφάλειας με πολιτικά, κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία του Περιστερίου προκειμένου να τον πιάσουν επ αυτοφώρω.



