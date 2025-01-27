Δεύτερη καταδικαστική απόφαση με 6 μήνες φυλάκιση για χρήση πειρατικής συνδρομητικής στις Σέρρες

Του Βασίλη Κουφόπουλου

Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή και 1.000 ευρώ χρηματική ποινή επέβαλε Δικαστήριο στις Σέρρες την Τετάρτη 22/01/2025, σε 45 χρόνο ημεδαπό για θέαση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο καταδικασθείς είχε δύο πειρατικά κουτιά σε υπνοδωμάτιο και σαλόνι. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στοιχείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί καταγγελία για τις δράσεις του 45χρονου και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του. Το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή και τώρα καλείται να πληρώσει τα δικηγορικά και τα λοιπά δικαστικά έξοδα.

Η απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά από αντίστοιχη καταδίκη "σταθμό" σε έναν άλλο Έλληνα από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην προκειμένη περίπτωση οι δικαστές κατέληξαν ότι οι συνέπειες της πειρατείας δεν μπορούν να θεωρηθούν «μικρής βαρύτητας», δεδομένης της τεράστιας ζημίας που προκαλεί σε πολλαπλά επίπεδα.

Μετά και τη δεύτερη καταδικαστική απόφαση, αναδεικνύεται ότι και οι χρήστες πλέον επωμίζονται τις συνέπειες του νόμου.



Πηγή: skai.gr

