Συνελήφθη άντρας για εμπρησμό από πρόθεση στην Αγία Τριάδα Μαγνησίας Ελλάδα 13:10, 14.09.2023

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση, σε υπολείμματα καλλιεργειών, στην περιοχή Αγίας Τριάδας Αλμυρού Μαγνησίας