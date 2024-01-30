Περισσότερα από 54 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατάσχεσαν χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ενώ συνελήφθησαν και τρια άτομα.

Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 24, 21 και 20 ετών, κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, εντόπισαν, ύποπτο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος, και το σταμάτησαν για έλεγχο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν εντός του αυτοκινήτου και κατασχέθηκαν, 50 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 54 κιλών και 305 γραμμαρίων.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και συνελήφθησαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι όπως διακριβώθηκε, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ναρκωτικών, προπορεύονταν με άλλο όχημα, προκειμένου να ενημερώνουν μέσω επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο τον 24χρονο για ενδεχόμενο αστυνομικό έλεγχο. Όπως προέκυψε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος ,ανήκει στον 20χρονο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν εκτός από τα ναρκωτικά, τα δυο αυτοκίνητα, πέντε κινητά τηλέφωνα και 415 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

