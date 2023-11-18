Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την παράσυρση γυναίκας που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ηράκλειο.

Στο βίντεο που έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας και δημοσιεύει ο πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννης Λιονάκης φαίνεται μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία προσπαθεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο όταν ένα δίκυκλο όχημα την παρασύρει και την ρίχνει στο έδαφος. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι ο οδηγός του δικύκλου εγκαταλείπει την γυναίκα στο έδαφος, με τον κ. Λιονάκη να σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «η κλοπή σοκολάτας είναι ακριβότερη από τη ζωή»

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Λιονάκη:

ΠΑΡΑΣΥΡΕΙΣ ΠΕΖΗ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙΣ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ!

Οτι πιο απάνθρωπο και αλήτικο,η εγκατάλειψη! Κι όμως ο νόμος,παρά τις πολύχρονες προσπάθειες,δεν αλλάζει.Η κλοπή σοκολάτας είναι ακριβότερη από τη ζωή..

Καλά δεν θα πούμε για τις διαβάσεις στην περιοχή μας, Α.Παπανδρεου,παλιά Ακαδημίας.

Η εικόνα από την κάμερα του γραφειου μας απόψε..

