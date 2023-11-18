Λογαριασμός
Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε πεζή γυναίκα και την εγκατέλειψε

To περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης 

παράσυρση Ηράκλειο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την παράσυρση γυναίκας που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ηράκλειο. 

Στο βίντεο που έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας και δημοσιεύει ο πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννης Λιονάκης φαίνεται μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία προσπαθεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο όταν ένα δίκυκλο όχημα την παρασύρει και την ρίχνει στο έδαφος. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι ο οδηγός του δικύκλου εγκαταλείπει την γυναίκα στο έδαφος, με τον κ. Λιονάκη να σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι «η κλοπή σοκολάτας είναι ακριβότερη από τη ζωή»

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Λιονάκη:

ΠΑΡΑΣΥΡΕΙΣ ΠΕΖΗ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙΣ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ!

Οτι πιο απάνθρωπο και αλήτικο,η εγκατάλειψη! Κι όμως ο νόμος,παρά τις πολύχρονες προσπάθειες,δεν αλλάζει.Η κλοπή σοκολάτας είναι ακριβότερη από τη ζωή..

Καλά δεν θα πούμε για τις διαβάσεις στην περιοχή μας, Α.Παπανδρεου,παλιά Ακαδημίας.

Η εικόνα από την κάμερα του γραφειου μας απόψε..

Πηγή: cretapost.gr

