Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλες και όλους ευχήθηκε μέσω του μηνύματός του ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη (για τα ΕΠΑΛ) και Παρασκευή (για τα ΓΕΛ).

«Να θυμάστε ότι τίποτα δεν κρίνεται, ή δεν κρίνονται όλα σε μία εξέταση. Το μέλλον ανοίγεται μπροστά σας. Και αυτό το οποίο θα κάνει την διαφορά εν τέλει θα είναι η ποιότητα του χαρακτήρα σας, το ήθος σας, το σθένος στη διαδρομή σας», επεσήμανε στο μήνυμά του ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης προέτρεψε τους υποψήφιους και τις υποψήφιες να έχουν πίστη στις δυνατότητές τους. «Έχετε αφιερώσει αμέτρητες ώρες διαβάσματος για να φτάσετε σε αυτές τις εξετάσεις. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Εμπιστευτείτε όλες τις ώρες δουλειάς τις οποίες έχετε αφιερώσει», ανέφερε.

Ακόμη, τους κάλεσε να σκεφτούν τη μεγάλη εικόνα για να μπορέσουν να διαχειριστούν το άγχος. «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι στο μονοπάτι της ζωής δεν κρίνονται όλα αυτή τη στιγμή ή τον επόμενο μήνα. Θα έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες για να μπορέσετε να αποδείξετε το ποιες είστε και το ποιοι είστε», τόνισε.

Τέλος, κάλεσε τους υποψηφίους να σκεφτούν ότι δεν είναι μόνοι τους, αλλά μαζί με τους φίλους, τους καθηγητές και τους γονείς τους, όλους εκείνους οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες τους. «Μη διστάσετε οποιαδήποτε στιγμή να μιλήσετε μαζί τους», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

