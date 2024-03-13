Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο, από την παραλιακή μέχρι και το Περιστέρι, λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της οδού Αχαρνών και στην κάθοδο, από Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή, προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος υπήρξε νωρίτερα σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Συγγρού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.