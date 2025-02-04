Συμβατός είναι ο ενήλικος άνδρας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο οποίος και θα λάβει τους νεφρούς του μικρού 'Αγγελου. Αφότου ολοκληρώθηκε ο έλεγχος διαπιστώθηκε ότι ο ενήλικος άνδρας που ήταν στη λίστα αναμονής ήταν τελικά συμβατός και έτσι ξεκινάει η διαδικασία της μεταμόσχευσης.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η καρδιά του 3χρονου αγοριού «πέταξε» για το Βερολίνο και από εδώ και στο εξής θα χτυπάει σε ένα άλλο μικρό αγοράκι.
Η γιαγιά του έλαβε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του εγγονού της, αφού προηγουμένως όλα τα τεστ έδειξαν πως ήταν εγκεφαλικά νεκρό το παιδί.
