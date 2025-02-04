Ζωή σε ένα μικρό αγοράκι στη Γερμανία θα δώσει ο μικρός Άγγελος ο οποίος μαρτύρησε στα χέρια της μητέρας και του συντρόφου της και νοσηλευόταν για μέρες μετά την άγρια κακοποίησή του, στην Κρήτη.

Μετά την απόφαση της γιαγιάς του να δωρίσει τα όργανά του, αφού όλα τα τεστ έδειξαν πως ήταν εγκεφαλικά νεκρό το παιδί, βρέθηκε δότης για την καρδιά του. Ένα 3χρονο αγοράκι από τη Γερμανία.

Η Γιούλη Μενουδάκου, επικεφαλής του τμήματος συντονισμού στον εθνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων μίλησε στον ΑΝΤ1 λέγοντας πως «έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται ήδη η διαδικασία και η ομάδα από το Βερολίνο που προσήλθε για την λήψη αποχωρεί με το καρδιακό μόσχευμα για να μοσχευθεί ένα παιδί εκεί».

Τόνισε επίσης ότι «τα τελευταία χρόνια τόσο οι πολίτες όσο και το σύστημα υγείας γίνονται φιλικότεροι προς την δωρεά οργάνων».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεφροί του παιδιού μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο, όπου υπάρχει στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση ενήλικας υποψήφιος, στον οποίο, εφόσον γίνει ο τελικός έλεγχος και κριθεί κατάλληλος, θα γίνει η μεταμόσχευση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η μεταμόσχευση νεφρών τόσο μικρού παιδιού σε ενήλικα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Σε περίπτωση που ο τελικός έλεγχος δείξει ότι ο υποψήφιος λήπτης δεν είναι κατάλληλος, οι νεφροί θα μεταμοσχευθούν σε άλλον ασθενή και ίσως σε άλλο μεταμοσχευτικό κέντρο.

Συγκίνηση προκαλεί και η φωτογραφία που δείχνει πως οι γιατροί στο χειρουργείο κρατούν ενός λεπτού σιγή πριν την λήψη των οργάνων:

Σε ανάρτηση του ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ανέφερε: «Ενός λεπτού σιγή» από τις χειρουργικές ομάδες, ως ελάχιστος φόρος τιμής, στο μικρό 'Αγγελο, που χάρισε ζωή σε ασθενείς συνανθρώπους μας. Θερμές ευχαριστίες στη Διοίκηση, στη ΜΕΘ Παίδων και σε όλο το προσωπικό του Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου, όπως επίσης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του Ηρακλείου, για την άριστη συνεργασία. Απέραντος σεβασμός προς τη γιαγιά του μικρού αγοριού για την απόφαση της δωρεάς. Ευελπιστούμε η πράξη της αυτή να απαλύνει τον ανείπωτο πόνο της».

Γεωργιάδης: Η μέγιστη προσφορά ζωής και ανθρωπιάς

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης:

«Η συγκλονιστική στιγμή της προσφοράς του μικρού Άγγελου, ο οποίος θα χαρίσει ζωή σε ασθενείς συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς οργάνων του.

Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση του Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων και σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για την άψογη και άμεση συνεργασία τους.

Ιδιαίτερη αναφορά και τον αμέριστο σεβασμό μας προς τη γιαγιά του μικρού αγοριού, για την υπέρτατη απόφαση της δωρεάς, η οποία μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Ευχόμαστε η πράξη της να αποτελέσει έστω και μια ελάχιστη παρηγοριά στον ανείπωτο πόνο που βιώνει. Η δωρεά συμπαγών οργάνων να θυμάστε ότι αποτελεί την μέγιστη προσφορά ζωής και ανθρωπιάς», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

