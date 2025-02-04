Της Έλενας Γαλάρη

Το πρόστιμο ύψους 40 χιλιάδων ευρώ που επέβαλε η Αρχή προσωπικών δεδομένων στην Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, τον περασμένο Μάιο αλλά και σε άλλους για διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού, θα απασχολήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 7 Φεβρουαρίου.

Η διαρροή προσωπικών δεδομένων από λίστα έγινε μέσω των μαζικών e-mail που απέστειλε σε απόδημους η κ. Ασημακοπούλου εν όψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024.

Εκτός από την κ. Ασημακοπούλου, η Αρχή προσωπικών δεδομένων είχε επιβάλει πρόστιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 400.000 ευρώ, στη Νέα Δημοκρατία 40.000 ευρώ και από 10.000 ευρώ στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της, ΝΔ Αριστόδημο (Μένιο) Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.

Όλοι τους είχαν προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθούν τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν.

Η Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου κάνει λόγο για νόμιμη προέλευση της λίστας που είχε και επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η Αρχή της στέρησε το δικαίωμα ακροάσεως, έτσι ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Η συζήτηση των αιτήσεων ακυρώσεως θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στη μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον κ. Πικραμμένο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννη Παπαγιάννη.

Πηγή: skai.gr

