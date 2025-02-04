Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έφτασαν οι νεφροί του 3χρονου Άγγελου, ο οποίος κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τη μητέρα και τον σύντροφό της.

Μετά την απόφαση της γιαγιάς του μικρού Άγγελου να δωρίσει τα όργανά του, το πρωί έγινε στο ΠΑΓΝΗ η λήψη της καρδιάς που θα μεταφερθεί στο Βερολίνο και θα μεταμοσχευτεί σε ένα 3χρονο αγοράκι και των νεφρών, που βρίσκονται από το μεσημέρι στο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο Ιπποκράτειο υπάρχει στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση ένας ενήλικας υποψήφιος, στον οποίο, εφόσον γίνει ο τελικός έλεγχος και κριθεί κατάλληλος, θα δοθούν και οι δύο νεφροί του Άγγελου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η μεταμόσχευση νεφρών τόσο μικρού παιδιού σε ενήλικα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Σε περίπτωση που ο τελικός έλεγχος δείξει ότι ο υποψήφιος λήπτης δεν είναι κατάλληλος, οι νεφροί θα μεταμοσχευθούν σε άλλον ασθενή και ίσως σε άλλο μεταμοσχευτικό κέντρο.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ για τη δωρεά οργάνων του μικρού Άγγελου

Παράλληλα, με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ έκανε γνωστό το ιστορικό και τις διαδικασίες που οδήγησαν στη δωρεά και αμέσως μετά τη λήψη οργάνων από τον μικρό Άγγελο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που υπογράφουν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδακης και ο Αναπληρωτής Διοικητής Στέλιος Κτενιαδακης:

«Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) παιδί ηλικίας 3 ετών με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού του νοσοκομείου και ιδίως της ΜΕΘ Παίδων, στην οποία νοσηλεύτηκε, το παιδί κατέληξε. Η γιαγιά του παιδιού, αφού ενημερώθηκε για τον εγκεφαλικό θάνατο, ζήτησε τη δωρεά των οργάνων του και άμεσα όλο το νοσοκομείο, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών του Ηρακλείου, συστρατεύτηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου ενημερώθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και ταχύτατα δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη λήψη των προσφερόμενων οργάνων.

Στις 3.00 π.μ. της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε το χειρουργείο, με τη προσέλευση χειρουργικής ομάδας από το Βερολίνο της Γερμανίας, για τη λήψη του καρδιακού μοσχεύματος και η αντίστοιχη της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρών, του ΓΝΑ Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΜ, το καρδιακό μόσχευμα προορίζεται για υποψήφιο λήπτη αντίστοιχης ηλικίας, ενώ τα νεφρικά για υποψήφιο λήπτη εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο της χώρας μας.

Όλες οι διαδικασίες διεξήχθησαν με την πλήρη τήρηση των νομικών και ιατρικών προτύπων για την υποστήριξη της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, σε συνεργασία με τον ΕΟΜ. Τέλος, σημειώνεται ότι στη σύνθετη διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων, η οποία προϋποθέτει τη στενή και συντονισμένη συνεργασία του προσωπικού του νοσοκομείου μας, το ΠΑΓΝΗ παραμένει αφοσιωμένο στη στήριξη τόσο των δοτών όσο και των υποψήφιων ληπτών. Ευελπιστούμε ότι αυτή η πράξη αλληλεγγύης θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα νοσοκομεία, τους φορείς υγείας αλλά και τους συνανθρώπους μας».

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του ΠΑΓΝΗ καταλήγει: «Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του παιδιού, με την ελπίδα ότι ακόμα και σε τέτοιες τραγικές συνθήκες, η δωρεά και η σκέψη της σωτηρίας άλλων ανθρώπων, μέσα από τον μικρό Άγγελο, θα απαλύνει έστω και στο ελάχιστο τον πόνο τους».

Στην Αθήνα η κηδεία του Άγγελου

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η κηδεία του παιδιού που μαρτύρησε στα χέρια των δύο κατηγορουμένων που είναι προφυλακισμένοι για το αποτρόπαιο έγκλημα, θα γίνει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το cretalive, η σορός του θα μεταφερθεί με το πλοίο της γραμμής στην πρωτεύουσα, όπου και θα γίνει η κηδεία του μέσα σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού.

