Λήγει αύριο, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 15:00, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων στο νέο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-se-programmata-sunekhizomenes-epaggelmatikes-katartises-gia-50-000-anergon-se-psephiakes-prasines-dexiotetes-kai-se-dexiotetes-oikonomikou-eggrammatismou.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων και θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

