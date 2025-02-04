Λογαριασμός
Κλείνουν τα σχολεία σε Πάτμο και Λέρο μέχρι την Παρασκευή

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων αποφασίστηκε λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στο ρήγμα Σαντορίνης – Αμοργού

Πατμος λέρος σχολεία

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων σε Πάτμο και Λέρο.

Η αναστολή, που θα έχει ισχύ μέχρι και την Παρασκευή, αποφασίστηκε λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στο ρήγμα Σαντορίνης – Αμοργού.

Ο νέος σεισμός, έντασης 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα δύο νησιά.

Πηγή: skai.gr

TAGS: σχολεία Πάτμος Λέρος Σεισμοί
