Κλείνουν τα σχολεία σε Πάτμο και Λέρο μέχρι την Παρασκευή

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων σε Πάτμο και Λέρο.

Η αναστολή, που θα έχει ισχύ μέχρι και την Παρασκευή, αποφασίστηκε λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στο ρήγμα Σαντορίνης – Αμοργού.

Ο νέος σεισμός, έντασης 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα δύο νησιά.

Πηγή: skai.gr

