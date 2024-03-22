Ελεύθεροι με την επιβολή υψηλότατης χρηματικής εγγύησης αφέθηκαν μετά τις απολογίες που έδωσαν στην Ευρωπαία Ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα, οι δύο πρώτοι από τους 23 κατηγορούμενους για την υπόθεση της σύμβασης 717 για κρίσιμα έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο η οποία παρέμεινε ανεκτέλεστη επί σειρά ετών.

Πρόκειται για δύο στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ που βρέθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού , πρώτοι από τους συνολικά 14 υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ στους οποίους αποδίδονται βαρύτατες κατηγορίες για την μη εκτέλεση της επίμαχης σύμβασης, στα έργα της οποίας περιλαμβάνονταν και αυτό της σηματοδότησης -τηλεδιοίκησης στο δίκτυο. Οι δύο κατηγορούμενοι έφυγαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους , πλην όμως με την επιβολή συνολικής χρηματικής εγγύησης 1,1 εκατομμυρίου ευρώ καθώς και με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Η Ανακρίτρια της υπόθεσης από κοινού με την εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου έκριναν μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των δύο κατηγορουμένων , οι οποίοι επί ένα χρονικό διάστημα είχαν την επίβλεψη των έργων της σύμβασης , ότι στον μεν ένα κατηγορούμενο, πρέπει να επιβληθεί εγγύηση 600 χιλιάδων ευρώ ενώ στο δεύτερο 500 χιλιάδες ευρώ. Οι κατηγορούμενοι οφείλουν να καταβάλλουν το ποσό της εγγύησης εντός συγκεκριμένων ημερών .

Η διαδικασία των απολογιών των 23 κατηγορουμένων αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος Απριλίου. που εκτείνεται χρονικά μέχρι το τέλος Απριλίου θα συνεχιστεί την άλλη εβδομάδα , όπου η σκυτάλη θα περάσει στην επόμενη ομάδα των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την δίωξη που ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς σε βάρος των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ , οι οποίοι ανοίγουν τον κύκλο των απολογιών:

«Οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ δεν είχαν ειλικρινή πρόθεση να εφαρμόσουν την Σύμβαση 717/2014 και να υλοποιήσουν το αντικείμενο αυτής —το οποίο μάλιστα συνδεόταν άρρηκτα με την ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων, όπως αποδείχθηκε με τον τραγικότερο τρόπο από το δυστύχημα στο 'Αδενδρο και το πρόσφατο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, τα οποία θα είχαν με βεβαιότητα αποφευχθεί εάν είχε ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης 717 με το σύστημα ETCS σε λειτουργία».

Κατά την εκτίμηση των εισαγγελέων που ερεύνησαν την υπόθεση , η μη εκτέλεση της σύμβασης συνδέεται τόσο με το δυστύχημα στο 'Αδενδρο, το 2017 όσο και με την τραγωδία των Τεμπών , το 2023.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για σειρά σοβαρότατων κακουργηματικών πράξεων που ανά περίπτωση αφορούν απάτη, απιστία, ψευδή βεβαίωση, με σκοπό τον παράνομο προσπορισμό οφέλους, ηθική αυτουργία στην απάτη και ψευδείς βεβαιώσεις.

Ενώπιον της κ. Σαλάππα θα απολογηθούν 14 υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ , οι δύο εκ των οποίων απολογήθηκαν σήμερα, στους οποίους αποδίδεται απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις που πιστώθηκαν για την εκτέλεση του έργου. Από αυτούς δύο βαρύνονται και με την κατηγορία της ψευδούς βεβαιώσεως με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους σε άλλον.

*4 Στελέχη της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) στους οποίους αποδίδεται απιστία κονδυλίων·

*5 Ιδιώτες, νομίμους εκπροσώπους και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στις πράξεις των δημοσίων υπαλλήλων δηλαδή για ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση με σκοπό τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους σε άλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.