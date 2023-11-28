Σύλληψη για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

Για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη 48χρονος Έλληνας στην Αγ. Γαλήνη Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση για την υπόθεση, στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών/Υ.Α Ρεθύμνης έφτασαν πληροφορίες ότι άτομο κατέχει και διακινεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Αστυνομικοί κινήθηκαν επιχειρησιακά, εντόπισαν τον δράστη να κινείται με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, επί της επαρχιακής οδού Αγ. Γαλήνης -Ρεθύμνου και τον ακινητοποίησαν. Ακολούθησε έλεγχος και βρέθηκε εντός του οχήματος, ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους εκατόν πενήντα ενός γραμμαρίων και στην κατοχή του δράστη, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και το χρηματικό ποσό των εκατόν είκοσι Ευρώ, ως προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία δράστη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: "ένα λειτουργικό περίστροφο μάρκας Smith&Wesson, διαμετρήματος 0,38 special, εβδομήντα τέσσερα πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 0,38 special, χρηματικό ποσό χιλίων οκτακοσίων Ευρώ προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης εγκλήματος".

Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/κων Ρεθύμνου ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό των χιλίων εννιακοσίων είκοσι ευρώ, θα αποσταλθεί Ταμείο Παρακαταθηκών. Το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και για την υπόθεση ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Α Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.