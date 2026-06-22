Συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν, χθες (21.06.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, δύο ημεδαποί ηλικίας 29 και 55 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και κατά περίπτωση ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα προχθές (20.06.2026) βραδινές ώρες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που συνδιοργανώθηκε από τους δύο ημεδαπούς σε υπαίθριο χώρο, έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών. Από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα στο χώρο που έλαβε χώρα η εκδήλωση, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν (30) κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κυνηγετικό όπλο, πιστόλι, 4 γεμιστήρες, 6 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 4 κροτίδες και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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