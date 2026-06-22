Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών στην πλατφόρμα «posokanei», σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο υπουργός είπε ότι 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγκρισης τιμών και ότι ήδη δρομολογούνται βελτιώσεις και νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Υπογράμμισε ότι η εφαρμογή δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ωστόσο, όπως τόνισε, αποτελεί «ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή», δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ σούπερ μάρκετ και καλύτερης οργάνωσης των αγορών. Σημείωσε μάλιστα ότι σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται και προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε σούπερ μάρκετ, ώστε να γίνεται πιο ακριβής σύγκριση τιμών.

Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τη λειτουργία της να εποπτεύεται από την ανεξάρτητη αρχή Ελέγχου της Αγοράς, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδράμει τεχνικά.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία ενιαίας ενότητας όπου οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους στο Δημόσιο. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του, ποιος υπάλληλος την έχει αναλάβει και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης. «Με έναν μοναδικό αριθμό αιτήματος θα μπορείς να αναζητήσεις τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ενισχύεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από το Δημόσιο, με τον πολίτη να υποβάλλει μία υπεύθυνη δήλωση και τις υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού. Στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί να «συνομιλεί» με το σύστημα και να λαμβάνει πιο άμεσες και ακριβείς απαντήσεις για υπηρεσίες και διαδικασίες.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου ηλικίας για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στα πρότυπα όσων ισχύουν για αλκοόλ και καπνικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το σύστημα θα επιτρέπει το «ξεκλείδωμα» της συσκευής μόνο εφόσον επιβεβαιώνεται ότι ο χρήστης πληροί το ηλικιακό όριο που θα τεθεί.

Αναφερόμενος στο Κτηματολόγιο, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι η κτηματογράφηση έχει φτάσει στο 99%, με το υπόλοιπο 1% να αφορά περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο και η Κέρκυρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι υποδομές έχουν μεταφερθεί στο cloud, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών, επισήμανε ωστόσο ότι απομένει σημαντική δουλειά για τη διόρθωση λαθών και τη μείωση των καθυστερήσεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Πηγή: skai.gr

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