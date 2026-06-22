Το Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε για την 1η Ιανουαρίου 2027 τη δίκη δώδεκα υγειονομικών για τον θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση.
Ο στρατιώτης απεβίωσε στις 3 Νοεμβρίου 2023 από μετεγχειρητικό οίδημα και αιμορραγία μετά από επέμβαση θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ η οικογένεια του θύματος επιδιώκει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
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