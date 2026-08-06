Η κινηματογραφική πορεία της Μισέλ Φάιφερ, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της. Η 68χρονη ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει ξανά σε ταινία, καθώς πλέον φαίνεται να προτιμά τις τηλεοπτικές παραγωγές και τους ρόλους που μοιράζονται ανάμεσα σε περισσότερους ηθοποιούς.

Η Φάιφερ έκανε την αποκάλυψη σε εκδήλωση του Apple TV αφιερωμένη στις γυναίκες της τηλεόρασης, η οποία πραγματοποιήθηκε ενόψει της προσεχούς τελετής απονομής των βραβείων Emmy. Μιλώντας στις υπόλοιπες υποψήφιες, η διάσημη ηθοποιός δήλωσε ότι δεν θέλει πλέον να σηκώνει μόνη της το βάρος μιας κινηματογραφικής παραγωγής.

«Δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω ξανά σε ταινία, το ορκίζομαι στον Θεό. Θέλω να συμμετέχω μόνο σε δουλειές με σύνολο ηθοποιών. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό και μου αρέσει πάρα πολύ», ανέφερε, σύμφωνα με το «Hollywood Reporter».

Η δήλωσή της δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση αποχώρησης από την υποκριτική. Φανερώνει, ωστόσο, ότι η σταρ ενδέχεται να εγκαταλείψει τους μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο και να επικεντρωθεί σε τηλεοπτικές σειρές ή παραγωγές.

Michelle Pfeiffer appears to announce movie retirement https://t.co/yiN8oUkZnv — The Independent (@Independent) August 6, 2026

Από το «Scarface» στην Catwoman

Η Μισέλ Φάιφερ βρίσκεται στο Χόλιγουντ εδώ και περίπου 45 χρόνια. Έγινε ευρύτερα γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέσα από τις ταινίες «Grease 2» και «Scarface», προτού εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες και ακριβοπληρωμένες σταρ της δεκαετίας του 1990.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 απέσπασε διαδοχικές υποψηφιότητες για Όσκαρ χάρη στις ερμηνείες της στις ταινίες «Dangerous Liaisons» και «The Fabulous Baker Boys». Το 1992 ανέλαβε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, υποδυόμενη την Catwoman δίπλα στον Μάικλ Κίτον στο «Batman Returns» του Τιμ Μπάρτον.

Οι μεγάλες στιγμές της καριέρας της

Στη μακρά φιλμογραφία της περιλαμβάνονται επίσης οι κωμωδίες «The Witches of Eastwick» και «Married to the Mob», καθώς και το «The Age of Innocence» του Μάρτιν Σκορσέζε, που βασίστηκε στο μυθιστόρημα της Έντιθ Γουόρτον.

Το 2000 πρωταγωνίστησε μαζί με τον Χάρισον Φορντ στο ψυχολογικό θρίλερ «What Lies Beneath», ενώ το 2007 εμφανίστηκε στις ταινίες «Hairspray» και «Stardust». Μετά το «Stardust» ακολούθησε μια δεκαετής αποχή από την υποκριτική. Η Φάιφερ επέστρεψε το 2017 με το «Murder on the Orient Express» του Κένεθ Μπράνα και έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με το «Ant-Man and the Wasp».

Τα τελευταία χρόνια, η καρδιά της ηθοποιού φαίνεται να βρίσκεται περισσότερο στην τηλεόραση. Στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», την οποία δημιούργησε ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, υποδύεται τη μητέρα της ηρωίδας της Ελ Φάνινγκ. Η ερμηνεία της της χάρισε υποψηφιότητα για Emmy στην κατηγορία του δεύτερου γυναικείου ρόλου.

Πηγή: skai.gr

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