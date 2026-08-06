Γκλεν Χιουζ: Τέλος οι περιοδείες για τον θρύλο των Deep Purple – Μπαίνει ξανά στο χειρουργείο

Την απόφασή του να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις για το προσεχές μέλλον ανακοίνωσε ο Γκλεν Χιουζ, καθώς ετοιμάζεται να υποβληθεί σε νέα εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Ο 74χρονος τραγουδιστής και μπασίστας, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη θητεία του στους Deep Purple, αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε την Τρίτη στη σελίδα του στο Facebook, με τον μουσικό να χαρακτηρίζει «δύσκολη» την απόφασή του να απομακρυνθεί από τη σκηνή.

«Δεν έχω άλλη επιλογή»

Ο Γκλεν Χιουζ εξήγησε ότι υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Τα αποτελέσματα οδήγησαν την ιατρική ομάδα του στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να υποβληθεί σε ακόμη μία εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

«Πραγματικά δεν έχω άλλη επιλογή. Η υγεία είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του. Ο μουσικός ευχαρίστησε παράλληλα το κοινό που τον στήριξε σε όλη τη διάρκεια της πορείας του. «Σας ευχαριστώ που περπατήσατε δίπλα μου», έγραψε απευθυνόμενος στους θαυμαστές του.

Η πορεία του στους Deep Purple

Ο Γκλεν Χιουζ γεννήθηκε στο Κάνοκ της Αγγλίας και από νεαρή ηλικία επηρεάστηκε από διαφορετικά μουσικά είδη, από τους Beatles και το βρετανικό hard rock έως τον ήχο της Motown. Έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως μέλος των Trapeze, προτού ενταχθεί στους Deep Purple το 1973, την ίδια περίοδο με τον Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ.

Η συγκεκριμένη σύνθεση του συγκροτήματος κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ: το «Burn» και το «Stormbringer» το 1974, καθώς και το «Come Taste the Band» το 1975. Η περίοδος αυτή ολοκληρώθηκε το 1976, όταν η συγκεκριμένη εκδοχή των Deep Purple διαλύθηκε.

Το 2016, ο Χιουζ και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας την επιρροή τους στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Το 1977, ο Γκλεν Χιουζ κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, με τίτλο «Play Me Out», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Στα χρόνια που ακολούθησαν παρουσίασε συνολικά περισσότερους από δέκα προσωπικούς δίσκους. Το 1982 συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Πατ Θρολ στο συγκρότημα Hughes/Thrall, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά το ομώνυμο άλμπουμ του. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συνεργάστηκε ως τραγουδιστής, συνθέτης ή μπασίστας με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως οι Τόνι Αϊόμι, Γκάρι Μουρ, Τζον Νόρουμ, Τζο Σατριάνι και Στιβ Βάι.

The Rock and Roll Hall of Famer shared the news on social media. https://t.co/t2oGZrHamg — MLive (@MLive) August 6, 2026

Πηγή: skai.gr

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