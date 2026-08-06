Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα σε κεφάλι και κορμό, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στα Άνω Λιόσια την 1η Αυγούστου, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 68 και 72 ετών, τις βραδινές ώρες της 31-7-2026 βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή.

Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

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