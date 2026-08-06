Νιγηρία: 308 όμηροι απελευθερώθηκαν σε επιχείρηση-ρεκόρ των δυνάμεων ασφαλείας

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν 308 ανθρώπους που κρατούνταν όμηροι μετά από ξεχωριστές επιθέσεις απαγωγών από συμμορίες στις βόρειες πολιτείες Κουάρα και Νίγηρα, σε μια επιχείρηση που η προεδρία της χώρας χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης που έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε μία ημέρα από κοινές ομάδες του στρατού και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας του Μπόλα Τινούμπου, 163 από τους διασωθέντες είχαν απαχθεί στην πολιτεία Κουάρα, ενώ άλλοι 145 εντοπίστηκαν στην πολιτεία Νίγηρας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από συνδυασμένες δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες κινήθηκαν σε δύσβατες περιοχές όπου δρουν οι ένοπλες ομάδες.

Οι όμηροι βρίσκονταν σε δασική περιοχή κοντά στη λίμνη Καΐντζι

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους διασωθέντες εντοπίστηκαν στο Εθνικό Πάρκο της λίμνης Καΐντζι, μια τεράστια και δύσβατη περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο από συμμορίες απαγωγέων και ένοπλες ομάδες.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν απαχθεί πριν από αρκετούς μήνες.

Στην πολιτεία Κουάρα, ορισμένοι από τους ομήρους κρατούνταν από τον Φεβρουάριο, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε κοινότητες της περιοχής, σκοτώνοντας περισσότερους από 160 ανθρώπους, σε μία από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων μηνών.

Η προεδρία δεν ανακοίνωσε εάν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν μέλη των ομάδων που κρατούσαν τους ανθρώπους ομήρους ή εάν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των δραστών.

Οι απαγωγές πολιτών συνεχίζουν να πλήτουν τη Νιγηρία

Η μαζική απαγωγή πολιτών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας για τη Νιγηρία.

Ένοπλες συμμορίες, γνωστές ως «bandits», αλλά και τζιχαντιστικές οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαράμ και παρακλάδια της, πραγματοποιούν συχνά επιθέσεις σε χωριά, σχολεία και αυτοκινητοδρόμους, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές πολιτείες της χώρας.

Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση Τινούμπου έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ειδικές αποστολές ασφαλείας για την αντιμετώπιση των ενόπλων ομάδων.

Μεταξύ αυτών είναι και η επιχείρηση «Savannah Shield» (Ασπίδα της Σαβάνας), η οποία έχει επικεντρωθεί στις περιοχές της κεντρικής Νιγηρίας όπου καταγράφονται αυξημένες επιθέσεις.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι νέες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε σημαντικές επιτυχίες, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα παραμένει βαθύ, καθώς πολλές ένοπλες ομάδες εκμεταλλεύονται την τεράστια έκταση της χώρας, την περιορισμένη παρουσία του κράτους σε αγροτικές περιοχές και τις δυσκολίες συντονισμού των δυνάμεων ασφαλείας.

Η επιχείρηση των 308 διασωθέντων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Τινούμπου βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση ώστε να αποδείξει ότι η κυβέρνησή του μπορεί να περιορίσει τη βία και τις απαγωγές, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα εκατομμύρια κατοίκους της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Πηγή: skai.gr

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