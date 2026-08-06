Γερμανία: Συνελήφθη 33χρονος Ουκρανός για κατασκοπεία 

Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν έναν 33χρονο Ουκρανό υπήκοο για κατασκοπεία.
Όπως ανακοινώθηκε, ο 33χρονος κατηγορείται πως συγκέντρωνε πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις μιας αμυντικής εταιρείας στη νότια Γερμανία με σκοπό τη δολιοφθορά, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη.
Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή στη Θουριγγία, κατηγορείται ως πράκτορας χαμηλού επιπέδου που δρούσε για λογαριασμό μιας ξένης μυστικής υπηρεσίας, πρόσθεσαν οι εισαγγελικές αρχές, χωρίς να κατονομάσουν τη χώρα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.