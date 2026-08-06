Γερμανία: Συνελήφθη 33χρονος Ουκρανός για κατασκοπεία 

Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν έναν 33χρονο Ουκρανό υπήκοο για κατασκοπεία.

Όπως ανακοινώθηκε, ο 33χρονος κατηγορείται πως συγκέντρωνε πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις μιας αμυντικής εταιρείας στη νότια Γερμανία με σκοπό τη δολιοφθορά, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη.

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή στη Θουριγγία, κατηγορείται ως πράκτορας χαμηλού επιπέδου που δρούσε για λογαριασμό μιας ξένης μυστικής υπηρεσίας, πρόσθεσαν οι εισαγγελικές αρχές, χωρίς να κατονομάσουν τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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