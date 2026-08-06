Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι στον σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά.

Η κηδεία τελείται δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 12:00, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Από τις 10 το πρωί η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα.

Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA

Ο Μιχάλης (Λάκης) Χαλκιάς, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα του σπουδαίου τραγουδιστή, γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943. Ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε πέντε μουσικά όργανα (κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι) και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των επτά ετών. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές του 2007.

Ο μεγάλος τραγουδιστής, στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας κ.ά. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

«Αθάνατος, ένας άνθρωπος καλός και έντιμος, θα μείνει στην ιστορία»

«Δεν θα πω πολλά. Μια λέξη που του ταιριάζει είναι "αθάνατος", γιατί αυτός ο άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης και σαν τραγουδιστής θα μείνει στην ιστορία. Έχει προσφέρει πολλά. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία και φιλία. Ήταν ένας άνθρωπος έντιμος, καλός, πολύ τίμιος και μεγάλος τραγουδιστής. [...] Μου 'χει μείνει η παρέρα που κάναμε, οι συναυλίες που είχαμε παίξει, τα τραπέζια μετά, ήταν ένας άνθρωπος πρόσχαρος, χαρούμενος, δεν παραπονιόταν ποτέ» δήλωσε συγκινημένος στο πρακρορείο Orange Press, ο καταξιωμένος μουσικός Μανώλης Καραντίνης για τον Λάκη Χαλκιά.

«Από τους πιο ευγενείς και ευαίσθητους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτόν τον χώρο»

«Ο Λάκης Χαλκιάς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές, ένας εκπρόσωπος μιας σπουδαίας γενιάς, αλλά πάνω από όλα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και να είμαι πολύ φίλος. Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά αυτοί οι άνθρωποι μένουν πάντα στην αιωνιότητα, δεν χάνονται ποτέ. [...] Αυτό που θυμάμαι από τον Λάκη Χαλκιά είναι την καλοσύνη με την οποία με αντιμετώπιζε, όχι μόνο εμένα, αλλά όλους τους συναδέλφους κι όλους τους ανθρώπους. Ήταν από τους πιο ευγενείς και ευαίσθητους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτόν τον χώρο», σημείωσε στον αποχαιρετισμό του ο τραγουσιστής Μπάμπης Τσέρτος.

Πηγή: skai.gr

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