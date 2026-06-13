Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για οπλοκατοχή και ζωοκλοπή, δικογραφία για άλλους δύο

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της αστυνομίας του Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της οπλοκατοχής και την πρόληψης της παραβατικότητας και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης, οργανώθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του δήμου Αμαρίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, του αστυνομικού τμήματος Αμαρίου και της ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί (52χρονος, 23χρονος και 41χρονη), ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε δύο ακόμα ημεδαπούς για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

* Περίστροφο

* Γεμιστήρα πιστολιού

* 220 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

* Ξιφολόγχη και σιδερογροθιά

* 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων

Επίσης, κατά τον έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο των ημεδαπών, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, καθώς καταμετρήθηκαν 123 προβατοειδή αντί των δηλωθέντων 1840, μέρος των οποίων δεν έφεραν προβλεπόμενα ενώτια.

Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: skai.gr

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