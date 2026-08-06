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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 42χρονο μοτοσικλετιστή στη Μύκονο

Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα - Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.

 Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18:35, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς - Χώρας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. 

Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Μύκονος τροχαίο δυστύχημα Νεκρός
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