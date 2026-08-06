Ο εκπρόσωπος Τύπου του Στρατού του Ιράν, Ταξίαρχος Μοχάμεντ Ακραμίνια, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «ο στρατός είναι πλήρως προετοιμασμένος και βρίσκεται στο απόγειο της ετοιμότητάς του να αντιμετωπίσει τους εχθρούς με τη μέγιστη δύναμη και ισχύ».

«Τα νέα μέτωπα πολέμου θα μπορούσαν να είναι μία από τις στρατηγικές επιλογές του Ιράν» απείλησε μάλιστα ο Ακραμίνια.

«Ο νέος εξοπλισμός επέτρεψε την αναδιάρθρωση των μαχητικών μέσων του στρατού σύμφωνα με τις τρέχουσες επιχειρησιακές απαιτήσεις» δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν σχετικά με μια διαδρομή για τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, όμως, όπως είπε, βρίσκεται «στο τελικό στάδιο».



Ο Μπαγκάι προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια συμφωνία με το Ομάν δεν θα εγγυάται ασφαλή ναυσιπλοΐα μέσω του στενού, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια επηρεάζεται από τον αποκλεισμό των λιμένων του Ιράν από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και το Ομάν δεν έχουν σχολιάσει την πρόταση.

Πηγή: skai.gr

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