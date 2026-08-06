Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία, όπου θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την πρόκριση και να συνεχίσει την πορεία του προς τη League Phase του Champions League. Την ίδια στιγμή, όμως, οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν και για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.



Σύμφωνα με τη SportDay, οι Πειραιώτες προετοιμάζουν ένα «τριπλό χτύπημα» για το επόμενο διάστημα, επιδιώκοντας να καλύψουν τις ανάγκες που έχει εντοπίσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός περιμένει τρεις ποιοτικές προσθήκες, οι οποίες θα ανεβάσουν το επίπεδο και θα αυξήσουν τις επιλογές του.

Η βασική προτεραιότητα αφορά την απόκτηση ενός δυναμικού κεντρικού χαφ, με τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει ο προπονητής. Ο Ολυμπιακός αναζητά έναν ποδοσφαιριστή με ένταση, ενέργεια και ικανότητα να προσφέρει τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται για την απόκτηση ενός εξτρέμ, ενώ στο μεταγραφικό πλάνο βρίσκεται επίσης η προσθήκη ενός επιθετικού πρώτης γραμμής, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η γραμμή κρούσης.



Οι υποθέσεις που εξετάζονται αφορούν ποδοσφαιριστές με εμπειρία και παραστάσεις από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, ενώ οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος της διοίκησης είναι να προχωρήσουν οι κινήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς να γίνουν εκπτώσεις στα χαρακτηριστικά και στην ποιότητα των επιλογών.



Στο αγωνιστικό σκέλος , όλα δείχνουν πως ο Παναγιώτης Ρέτσος θα είναι παρών στο επόμενο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν. Οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο διεθνής αμυντικός αποδόθηκαν σε λόγους κόπωσης και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ αναμένεται να βρίσκεται και ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος παρουσιάζεται όλο και καλύτερα.

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