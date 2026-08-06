Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ «ακροβατεί» για μία ακόμη φορά, καθώς νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στον νότιο Λίβανο την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ στη Ρώμη με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Η ένταση ανέβηκε μετά τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων σε έκρηξη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού σε περιοχή στα νότια του Λιβάνου.

Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες Ισραηλινών στρατιωτών μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούνιο.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απάντησε με πλήγματα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Ωστόσο, η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ούτε έχει σχολιάσει την επίθεση.

Επιθέσεις σε Μπουρζ αλ-Χαμάλι και Μανσούρι

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινά αεροσκάφη και drones πραγματοποίησαν σειρά επιδρομών στην περιοχή της Τύρου, με στόχο χωριά κοντά στα σύνορα.

Στην περιοχή Μπουρζ αλ-Χαμάλι, κοντά στην Τύρο, οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν τραυματισμούς κατοίκων, ενώ ακολούθησαν νέες επιδρομές στο χωριό Μανσούρι, από όπου ο ισραηλινός στρατός είχε στείλει προειδοποίηση στους κατοίκους, ζητώντας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, οι λιβανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Τεμπνίν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη 12.

Στη Ρώμη οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη ημέρα

Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις έγιναν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη, στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας να εφαρμοστεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.

Το πλαίσιο προβλέπει τον σταδιακό περιορισμό της παρουσίας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο, την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στην περιοχή και τον αφοπλισμό ένοπλων οργανώσεων, με βασικό σημείο αναφοράς τη Χεζμπολάχ.

Οι προηγούμενες συνομιλίες στη Ρώμη είχαν οδηγήσει σε συμφωνία για τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» στον νότο, όπου οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναλάμβαναν τον έλεγχο, ανοίγοντας τον δρόμο για σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση.

Ωστόσο, το βασικό εμπόδιο παραμένει η τύχη του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση απορρίπτει τον αφοπλισμό της, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της αποτελεί «αντίσταση» απέναντι στο Ισραήλ, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου βρίσκεται υπό έντονη διεθνή πίεση να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας στη χώρα.

Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μπορεί να καταρρεύσει πριν ολοκληρωθεί η πολιτική διαδικασία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τον διάλογο, όμως οι στρατιωτικές ενέργειες και η έλλειψη εμπιστοσύνης παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου έχει προκαλέσει περισσότερους από 4.000 νεκρούς στον Λίβανο, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, ενώ δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις στο λιβανικό έδαφος.



Πηγή: skai.gr

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