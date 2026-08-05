Απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones στη Ρωσία σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός.

Πρόκειται για τον Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντή του εργοστασίου Uraldrone (το οποίο παράγει το drone θέασης πρώτου προσώπου -FPV- Upyr), ανέφερε πηγή του καναλιού Kommersant-Ural. Ο διευθυντής της αμυντικής εταιρείας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο χωριό Μπολσόι Ιστόκ (περίπου 25 χλμ. από το Αικατερινούπολη). Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας. Στη φωτογραφία εμφανίζεται ο Τκατσούκ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

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