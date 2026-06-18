Ρέθυμνο: Η ποινή στον 48χρονο που έκανε το γραφείο του Δημάρχου «γυαλιά-καρφιά»

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε το Ρέθυμνο το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο Δημαρχείο και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο δράστης άρχισε να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του, σκίζοντας αφίσες και ρίχνοντας ταμπλό. Στη συνέχεια, ανέβηκε στον πρώτο όροφο και μπήκε στο γραφείο του Δημάρχου, Γιώργη Μαρινάκη, ο οποίος απουσίαζε σε προγραμματισμένη συνεδρίαση στην Αθήνα. Εκεί αναποδογύρισε το τραπέζι συσκέψεων, ενώ έσπασε γυαλικά και μια τηλεφωνική συσκευή, αφήνοντας έντρομους τους εργαζόμενους.

Αφορμή για το ξέσπασμα και «κόκκινο πανί» για τον πολίτη αποτέλεσε μια σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα σχετικά με τον νέο, αυστηρό κανονισμό για τις αφισοκολλήσεις. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος εργάζεται ως αφισοκολλητής, θεώρησε ότι το καινούργιο πλαίσιο πλήττει την οικονομική του δραστηριότητα και αποχώρησε οργισμένος, απειλώντας ανοιχτά τους αρμόδιους για όσα τελικά έκανε πράξη.

Οι υπάλληλοι του Δήμου ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα μετά από μήνυση που υποβλήθηκε εις βάρος του.

Ο 48χρονος δικάστηκε σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία και ζήτησε συγνώμη από τον δήμο και τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε ένιωσε πως υπάρχει μεροληπτική συμπεριφορά σε βάρος από την πλευρά του δήμου, ενώ όπως τόνισε αν δεν κολλάει αφίσες δεν πληρώνεται και δεν φέρνει στο σπίτι του λεφτά. Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι 24 μήνες φυλακή και πρόστιμο 750 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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