Έναρξη των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έγινε σήμερα εγκαινιάζοντας τη νέα σχολική χρονιά.
Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους και οι ώρες λειτουργίας τους είναι από Δευτέρα – Παρασκευή 7.00 – 15.45.
Πότε ανοίγουν τα σχολεία
Τα σχολεία όλης της χώρας αναμένεται να ανοίξουν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό.
Το πρώτο κουδούνι χτυπά στις 08:15 π.μ. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ οι γονείς των παιδιών που φοιτούν σε Γυμνάσια και Λύκεια θα ενημερωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου για την ακριβή ώρα του αγιασμού στα σχολεία τους.
