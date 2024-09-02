Λογαριασμός
Άνοιξαν σήμερα οι βρεφονηπιακοί σταθμοί - Πότε θα χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία

Πότε ανοίγουν τα σχολεία 

σχολική χρονιά

Έναρξη των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έγινε σήμερα εγκαινιάζοντας τη νέα σχολική χρονιά.

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους και οι ώρες λειτουργίας τους είναι από Δευτέρα – Παρασκευή 7.00 – 15.45.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Τα σχολεία όλης της χώρας αναμένεται να ανοίξουν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Το πρώτο κουδούνι χτυπά στις 08:15 π.μ. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ οι γονείς των παιδιών που φοιτούν σε Γυμνάσια και Λύκεια θα ενημερωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου για την ακριβή ώρα του αγιασμού στα σχολεία τους.

Πηγή: skai.gr

