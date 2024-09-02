Ανακοινώθηκαν τα ξημερώματα οι τιμές στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου από τους προμηθευτές. Οι τιμές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής είναι 15,94 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,39 τον Αύγουστο) για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 17,14 σεντς (από 16,95 τον Αύγουστο) για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Το νυχτερινό ανέρχεται στα 12,84 σεντς (από 14,93 τον Αύγουστο).

Οι τιμές των προμηθευτών για τον Σεπτέμβριο:

• ΕΛΙΝΟΙΛ 15,98 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 15,80 τον Αύγουστο)

• Volterra 17,21 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 17,21 τον Αύγουστο)

• Volton 19,47 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 17,89 τον Αύγουστο)

• Solar Energy 16,00 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 19,43 τον Αύγουστο)

• Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 17,35 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,99 τον Αύγουστο)

• NRG 18,73 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 18,73 τον Αύγουστο)

• Elpedison 15,85 σεντς (από 15,85 τον Αύγουστο) ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 19,95 σεντς (από 19,95 τον Αύγουστο) για τις υπόλοιπες.

• Ζενίθ 15,83 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 27,91 τον Αύγουστο)

• Ήρων 15,87 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 15,87 τον Αύγουστο)

• Protergia 15,99 σεντς ανά κιλοβατώρα από (15,99 τον Αύγουστο)

• We Energy 19,10 σεντς ανά κιλοβατώρα από (24,36 τον Αύγουστο)

• OTE Estate 17,42 σεντς ανά κιλοβατώρα από (16,81 τον Αύγουστο)

