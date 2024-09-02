Σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Αγιο Μάμα, τον Μικρασιάτη Άγιο ο οποίος έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα (μ.Χ.) και μαρτύρησε επί Αυτοκράτορα Αυρηλιανού.

Το όνομά του φέρουν σήμερα χωριά στην Ελλάδα, ενώ τιμάται ιδαίτερα στην Κύπρο, τη Σκύρο και την Κάσο.

Η φήμη του Αγίου εξαπλώθηκε από την Καππαδοκία στη Χίο, στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Μακεδονία. Στη Χαλκιδική, σε ένα από τα χωριά που έχουν το όνομά του, λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο μεγάλη εμποροπανήγυρη.

Ο Άγιος Μάμας είναι ο Πολιούχος της Μόρφου στην Κύπρο.

Τμήμα της Αγίας Κάρας αυτού βρίσκεται στην Ελλάδα στο Κάστρο Ηλείας (το ομώνυμο χωριό του Ιστορικού Κάστρου Χλεμουτσίου του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης στην Πελοπόννησο) όπου και εορτάζεται η μνήμη του Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου κάθε έτους με πανηγυρικό Εσπερινό και Θεία Λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.