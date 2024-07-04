Προσλήψεις 10.000 εκπαιδευτικών από τη νέα σχολική περίοδο σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας.

Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, σε όλες τις ειδικότητες.

Οι 10.000 νέες θέσεις μόνιμων διορισμών από τους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ διαρθρώνονται ως ακολούθως:

4.451 θέσεις προς κάλυψη με βάση τον δημοσιονομικό κανόνα μία πρόσληψη για μία αποχώρηση (4.050 αποχωρήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού μετά το πέρας του σχολικού έτους 2023-2024, και 401 ήδη υφιστάμενα κενά λόγω αποχωρήσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά το σχολικό έτος 2022-2023).

5.549 επιπλέον θέσεις, καθώς μετά από μελέτη των στοιχείων προκύπτει ανάγκη κάλυψης κενών. Η συνολική δαπάνη κάλυψης των νέων θέσεων, ύψους 110 εκ. ευρώ θα καλυφθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους που μέχρι τώρα διατίθενται για προσλήψεις αναπληρωτών.

Η μόνιμη κάλυψη 10.000 θέσεων συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός σταθερού πυρήνα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και αποτελεί βασική προϋπόθεση για περαιτέρω επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω στοχευμένων επιμορφώσεων. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας Παιδείας απαιτεί συνεκτικό πλαίσιο και ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών που εντοπίζονται οριζόντια σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης.

Στην κατεύθυνση αυτή θα διενεργηθούν διορισμοί με έμφαση:

στην ειδική αγωγή όπου θα καλυφθούν περισσότερες από τετραπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος θέσεις ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οκταπλάσιες θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, δεδομένου ότι την προηγούμενη χρονιά οι διορισμοί αφορούσαν αποκλειστικά ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού σε υπάρχουσες και νεοσυσταθείσες θέσεις ειδικοτήτων τοποθετούνται πενταπλάσιοι σε σχέση με πέρσι εκπαιδευτικοί, ενώ συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι διορισμοί θα ξεπεράσουν τους 2.800. στην κάλυψη αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα γίνουν άνω των 5.000 προσλήψεων σε όλες τις ειδικότητες.

Ο ακριβής αριθμός των διορισμών ανά ειδικότητα θα προσδιοριστεί το αμέσως προσεχές διάστημα, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σχετικά: «Η επένδυση στη δημόσια Παιδεία αποτελεί την πιο επικερδή επένδυση που μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο κράτος. Η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο και πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμιστικές τομές το συντομότερο. χουμε χρέος να προσφέρουμε στα παιδιά μας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα δημόσιας Παιδείας, ενώ οφείλουμε στους εκπαιδευτικούς, τη ραχοκοκαλιά του

εκπαιδευτικού μας συστήματος, ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον όπου θα μπορούν να εξελιχθούν και θα ασκούν απρόσκοπτα το λειτούργημά τους. Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργήσαμε τον χώρο για να προχωρήσουμε στον υψηλότερο αριθμό μόνιμων διορισμών των τελευταίων ετών και δεσμευόμαστε ότι αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος δήλωσε σχετικά: «Η δημόσια Παιδεία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Η στήριξη των σχολείων μας, με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών είναι η απαραίτητη προϋπόθεση και ένα

αυτονόητο βήμα για να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, αλλά ταυτοχρόνως και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να αφοσιωθούν στο διδακτικό τους έργο».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η ανακοίνωση 10.000 διορισμών στην εκπαίδευση αποδεικνύει εμπράκτως τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας. Συνεχίζουμε απαρέγκλιτα την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεών μας απέναντι στους συμπολίτες μας, κυρίως απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες, τη νέα γενιά, τις νέες και τους νέους που αποτελούν το μέλλον του τόπου».

Πηγή: skai.gr

