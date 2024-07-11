Την αλλαγή όλων των βιβλίων και την εισαγωγή στη σχολική εκπαίδευση του «πολλαπλού βιβλίου, ως δυνατότητα επιλογής από περισσότερα του ενός βιβλία» ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο MEGA.

«Θα αλλάξουν όλα τα βιβλία στη σχολική εκπαίδευση. Θα εισαχθεί το πολλαπλό βιβλίο, δηλαδή η δυνατότητα ενός καθηγητή να επιλέγει από ένα κατάλογο συγκεκριμένων βιβλίων για να διδάξει το μάθημα, επιλογή ενταγμένη βεβαίως στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Η πιλοτική έναρξη θα γίνει από την έναρξη του σχολικού έτους 2025 και η έγχαρτη μορφή τους θα εισαχθεί στην εκπαίδευση από το 2026» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Παιδείας μιλώντας για τον διορισμό 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τους «αναπληρωτές εκπαιδευτικούς», επανέλαβε την κυβερνητική πρόθεση «η σχέση μόνιμων εκπαιδευτικών με αναπληρωτές να μειωθεί στο 50%, όπως και ο πρωθυπουργός δήλωσε» και υπεραμύνθηκε της προτεραιότητας των διορισμών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για φέτος τονίζοντας πως «στην επόμενη περίοδο προτεραιότητα θα έχει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

«Δεν μπορεί κανείς να λύσει οριστικά το πρόβλημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μπορεί να προσπαθήσει να μειώσει τον αριθμό τους στο ελάχιστο και να αντιμετωπίζει πολύ γρήγορα τα κενά που δημιουργούνται για διάφορους υπαρκτούς λόγους» ανέφερε ο κ.Πιερρακάκης.

«Οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο και θα ξεκινήσουν από το Νηπιαγωγείο για να καταλήξουν στο Λύκειο» σημείωσε ο υπουργός Παιδείας, επιμένοντας «στην ανάγκη να συνδυαστούν αυτές με βελτιώσεις στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς όμως να καταργεί κανείς το κεκτημένο τόσων ετών και κυρίως τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως οι αλλαγές στα σχολεία θα ακολουθήσουν τις προτροπές του ΟΟΣΑ, ώστε η ελληνική εκπαίδευση να συμπορευτεί με τις παγκόσμιες σταθερές και επανέλαβε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στο ψηφιακό φροντιστήριο και αυτές που αναμένονται από τον Σεπτέμβριο με την εισαγωγή στο Λύκειο του «ζωντανού φροντιστηρίου με ερωτήσεις και διδάσκοντες καθηγητές που θα είναι αποσπασμένοι στο υπουργείο Παιδείας».

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης έκανε ειδική αναφορά σε θέματα υποδομών, αναφέροντας πως «σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών αναζητούμε χρηματοδότηση για να βοηθήσουμε τους Δήμους να βελτιώσουν τις υποδομές των σχολείων, γιατί δεν γίνεται τεχνολογικά η εκπαίδευση να βαδίζει στο 2025 με διαδραστικούς πίνακες και άλλες αλλαγές και δίπλα να υπάρχει η απειλή του ετοιμόρροπου σοβά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

